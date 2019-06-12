Президент Грузии прервала свой визит в Беларуси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая 20 июня прибыла в Минск на открытие II Европейских игр, решила раньше завершить свой визит в Беларусь из-за протестов в Тбилиси. "Конечно, это было неожиданно, что я уезжаю", - сказала она на встрече 21 июня с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала обязательным быть там. Потому что, когда в стране происходит что-то, глава государства должна быть на месте", - отметила президент, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

В свою очередь Александр Лукашенко пообещал сделать все, чтобы навечно сохранить добрые отношения с Грузией. Он также выказал пожелание о том, чтобы Саломе Зурабишвили смогла в ближайшее время посетить Беларусь.