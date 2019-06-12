Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 11:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
21. 06. 2019

Президент Грузии прервала свой визит в Беларуси

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая 20 июня прибыла в Минск на открытие II Европейских игр, решила раньше завершить свой визит в Беларусь из-за протестов в Тбилиси. "Конечно, это было неожиданно, что я уезжаю", - сказала она на встрече 21 июня с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала обязательным быть там. Потому что, когда в стране происходит что-то, глава государства должна быть на месте", - отметила президент, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

В свою очередь Александр Лукашенко пообещал сделать все, чтобы навечно сохранить добрые отношения с Грузией. Он также выказал пожелание о том, чтобы Саломе Зурабишвили смогла в ближайшее время посетить Беларусь.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.