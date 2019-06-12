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21. 06. 2019

Бои роботов, VR и квест-боксы. В Минске открылись бесплатные игровые

В Минске открылись бесплатные игровые зоны, где Приорбанк и Visa организуют чемпионат «Fun for fans» среди болельщиков II Европейских игр. На трех площадках – Дворец спорта, Минск-Арена и Чижовка-Арена – каждый желающий может установить собственный рекорд и побороться за призы, в том числе билеты на церемонию закрытия Игр.

Среди активностей – бои роботов, виртуальная лёгкая атлетика и бадминтон, гонки на интерактивных велосипедах и онлайн-викторина. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на одной из игровых площадок и получить у администратора карточку с личным номером. После этого можно участвовать в виртуальных состязаниях и зарабатывать очки. Максимальный результат на каждой из точек – 100 баллов.

Те, кто наберут наибольшее количество очков, получат подарки и звание рекордсменов среди болельщиков. Приорбанк наградит чемпионов 29 июня.

Для удобства разработано мобильное приложение, в которое можно зайти с помощью QR-кода на карточке. В нем обновляется информация с лучшими результатами и рекордами. Также в системе доступны карты локаций, актуальные новости и другие полезные сведения.

«Европейские игры, безусловно, станут ярким событием этого лета для белорусов и иностранных туристов. Игровые площадки предоставят болельщикам возможность почувствовать себя спортсменами будущего с помощью новых технологий. Кто знает, может через несколько лет виртуальная легкая атлетика войдет в официальную программу Олимпийских игр», – рассуждают в Приорбанке.

Игровые площадки будут работать ежедневно по 30 июня с 10 до 21 часов.

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С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

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