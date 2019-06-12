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21. 06. 2019

Транзит грузов через Беларусь железнодорожным сообщением вырос на 18,7%

Источник фото: Telegraf.by

За пять месяцев 2019 года белорусские таможенники оформили более 1,3 млн железнодорожных вагонов, что на 39 тыс. вагонов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

В январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем ввезенных железнодорожным транспортом товаров, проследовавших транзитом через Беларусь, вырос на 18,7%.

Около 80% железнодорожного транспорта перемещается через  участок границы со странами ЕС.

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