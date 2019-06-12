Лукашенко хочет встретиться с Путиным в Минске и на Валааме

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым напомнил, что тому предстоит изучить работу совместной группы двух стран, которая работает над проблемными вопросами белорусско-российских взаимоотношений, и дать свое заключение перед встречей президентов Беларуси и России.

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Президент России планирует приехать на закрытие II Европейских игр. «И мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие», - сказал Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.

Дополнительно наработки совместной группы планируется обсудить в середине июля в Санкт-Петербурге и на Валааме.

В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что для президентов Беларуси и России остались самые сложные вопросы интеграционной повестки, остальные уже согласованы.