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21. 06. 2019

Погибла пассажирка маршрутки, которая столкнулась с фурой в Каменецком районе

Источник фото: Следственный комитет

По факту ДТП в Каменецком районе, которое произошло утром 21 июня, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Как сообщили в СК, 42-летний водитель грузового Daf с полуприцепом на перекрестке трассы Р 85 «Слоним-Высокое» и Р-83 «Брест-Каменец» не справился с управлением и столкнулся с маршруткой под управлением 37-летнего брестчанина.

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В результате ДТП травмы получили 20 пассажиров маршрутки и ее водитель. Одна из 20 пассажиров скончалась в больнице.

Следователи продолжают работу на месте происшествия.

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