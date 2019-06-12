Погибла пассажирка маршрутки, которая столкнулась с фурой в Каменецком районе

По факту ДТП в Каменецком районе, которое произошло утром 21 июня, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Как сообщили в СК, 42-летний водитель грузового Daf с полуприцепом на перекрестке трассы Р 85 «Слоним-Высокое» и Р-83 «Брест-Каменец» не справился с управлением и столкнулся с маршруткой под управлением 37-летнего брестчанина.

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Следователи продолжают работу на месте происшествия. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby