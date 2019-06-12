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21. 06. 2019

Медведев: с Беларусью по интеграционной тематике говорим на одном языке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 июня по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Румасом заявил, что понимают и слышат аргументы друг друга. «Мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке», - сказал он, сообщили в Администрации премьера РФ.

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По его словам, вопросы разделены на три группы. В первой группе находятся вопросы, по которым у стран есть одинаковое понимание сути и сроков принятия решений, во второй - вопросы, по которым, несмотря на одинаковое восприятие решений в экономике или в социальной сфере, нет четкого понимания сроков и необходимо согласование.

В третью группу отнесены вопросы, по которым необходимо провести ещё дополнительные консультации.

Дмитрий Медведев отметил, что вопросы из трех групп касаются «и налоговой политики, и бюджетной политики, и социальной политики, и финансово-кредитной политики».

В свою очередь Сергей Румас заявил, что те пункты, которые находятся в третьей корзине, «самые тяжёлые и по ним нужны дополнительные консультации». По его словам, в обновлённой программе действий будут прописаны в первую очередь «дорожные карты» по секторам экономики. Их планируется согласовать к ноябрю. Затем предстоит работа по приведению законодательства в соответствие с принятыми решениями.

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