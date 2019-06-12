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22. 06. 2019

По юго-востоку Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на день 22 июня. Причина в том, что по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +34.

В воскресенье, 23 июня, по юго-восточной половине Беларуси местами ожидаются грозы, при грозах в дневные часы в отдельных районах ветер порывами 15-20 метров в секунду, сильные дожди. Днем местами по юго-востоку температура воздуха достигнет +30 +31.

Объявлен желтый уровень опасности.

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