Во время открытия Европейских игр с каната сорвалась гимнастка - видео

Одна из воздушных гимнасток сорвалась с каната во время церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Момент ее падения попал на кадры официальной видеотрансляции мероприятия.

Инцидент произошел во время музыкального номера о рушниках и слуцких поясах. Возможно, гимнастку не удержал ее партнер, поскольку падала она вместе с канатом.

По словам организаторов, девушке была оказана необходимая помощь. Госпитализация ей не понадобилась, передает TUT.by.