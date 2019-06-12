Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2019, суббота, 13:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
22. 06. 2019

Во время открытия Европейских игр с каната сорвалась гимнастка - видео

Одна из воздушных гимнасток сорвалась с каната во время церемонии открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Момент ее падения попал на кадры официальной видеотрансляции мероприятия.

Инцидент произошел во время музыкального номера о рушниках и слуцких поясах. Возможно, гимнастку не удержал ее партнер, поскольку падала она вместе с канатом.

По словам организаторов, девушке была оказана необходимая помощь. Госпитализация ей не понадобилась, передает TUT.by.

Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.