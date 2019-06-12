Президент Сербии проигнорировал открытие Европейских игр

Президент Сербии Александр Вучич, который хотя и прибыл в Минск открытие Европейских игр, не пришёл на саму церемонию открытия, которая прошла 21 июня. И этом при том, что изначально его присутствие на стадионе предполагалось.

смотрите также Президент Грузии прервала свой визит в Беларусь

Глава Сербии отказался от участия в церемонии из-за прохождения по стадиону спортсменов из Косово под их флагом, передает РИА "Новости".

Как сообщал Телеграф, на встрече 21 июня с Александром Лукашенко президент Беларуси поблагодарил главу белорусского государства за позицию по вопросу Косово.