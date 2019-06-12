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22. 06. 2019

Президент Сербии проигнорировал открытие Европейских игр

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Сербии Александр Вучич, который хотя и прибыл в Минск открытие Европейских игр, не пришёл на саму церемонию открытия, которая прошла 21 июня. И этом при том, что изначально его присутствие на стадионе предполагалось.

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Глава Сербии отказался от участия в церемонии из-за прохождения по стадиону спортсменов из Косово под их флагом, передает РИА "Новости".

Как сообщал Телеграф, на встрече 21 июня с Александром Лукашенко президент Беларуси поблагодарил главу белорусского государства за позицию по вопросу Косово. 

 

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