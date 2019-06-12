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22. 06. 2019

В Жлобинском районе автомобиль сбил насмерть супружескую пару

Вечером 21 июня в Жлобинском районе в дорожно-транспортном происшествии погибла супружеская пара. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Гомельского облисполкома. Трагедия произошла примерно в 21:50 на 218 километре автодороги М-5 «Минск-Гомель».

43-летний водитель Mercedes Benz Sprinter сбил 33-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время уже было темно, шел проливной дождь, а супруги не были обозначены световозвращающими элементами.

От полученных травм пешеходы скончались на месте.

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