Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2019, суббота, 21:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
22. 06. 2019

Беларусь вторая в медальном зачете на Европейских играх

Источник фото: НОК Беларуси

Сборная Беларуси занимает неофициальное второе место в медальном зачете II Европейских игр, которые проходят в Минске. По состоянию на момент публикации, белорусские атлеты завоевали три золотых, две серебряных и восемь бронзовых медалей. Первое место в медальном зачете у России, третье - у Украины.

смотрите также Во время открытия Европейских игр с каната сорвалась гимнастка - видео

Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали золотую медаль в балансовых упражнениях. За исполнение своей программы они получили от судей 29,520 балла. Второе место заняли представительницы Бельгии, а бронзовыми призерами стали спортсменки из Португалии. 

Самбист Александр Кокша (до 68 кг) в финальной схватке превзошел грузина Миндиа Лилуашвили – 5:0.

Женская сборная Беларуси также стала серебряным призером в командном турнире по классическому луку. В решающем матче за золото Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская уступили соперницам из Великобритании со счетом 2:6. Обладательницами бронзы стали лучницы из Дании.

А белорусская велогонщица Татьяна Шаракова завоевала бронзу в групповой гонке на 120 км. Перед ней финишировали две представительницы Нидерландов - чемпионкой стала Лорена Вибес, а серебро у Марианны Вос.

Также бронзу завоевала в многоборье художественная гимнастка Екатерина Галкина. Она набрала 79.300 баллов. У чемпионки из России Дины Авериной 87.750 баллов, у серебряной медалистки из Израиля Ашрам Линой – 84.700.

Анастасия Архипова (весовая категория - 56 кг) завоевала серебро на соревнованиях по самбо. В финальном поединке белоруска проиграла российской спортсменке Татьяне Казенюк - 0:8.

Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар. На второй строке итогового протокола расположились россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, бронза у Абдуллы Аль-Машайхи и Гурбанли Рухидил из Азербайджана.

 

 

Это Интересно
Спорт
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.