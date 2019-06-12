Беларусь вторая в медальном зачете на Европейских играх

Сборная Беларуси занимает неофициальное второе место в медальном зачете II Европейских игр, которые проходят в Минске. По состоянию на момент публикации, белорусские атлеты завоевали три золотых, две серебряных и восемь бронзовых медалей. Первое место в медальном зачете у России, третье - у Украины.

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Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали золотую медаль в балансовых упражнениях. За исполнение своей программы они получили от судей 29,520 балла. Второе место заняли представительницы Бельгии, а бронзовыми призерами стали спортсменки из Португалии.

Самбист Александр Кокша (до 68 кг) в финальной схватке превзошел грузина Миндиа Лилуашвили – 5:0.

Женская сборная Беларуси также стала серебряным призером в командном турнире по классическому луку. В решающем матче за золото Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская уступили соперницам из Великобритании со счетом 2:6. Обладательницами бронзы стали лучницы из Дании.

А белорусская велогонщица Татьяна Шаракова завоевала бронзу в групповой гонке на 120 км. Перед ней финишировали две представительницы Нидерландов - чемпионкой стала Лорена Вибес, а серебро у Марианны Вос.

Также бронзу завоевала в многоборье художественная гимнастка Екатерина Галкина. Она набрала 79.300 баллов. У чемпионки из России Дины Авериной 87.750 баллов, у серебряной медалистки из Израиля Ашрам Линой – 84.700.

Анастасия Архипова (весовая категория - 56 кг) завоевала серебро на соревнованиях по самбо. В финальном поединке белоруска проиграла российской спортсменке Татьяне Казенюк - 0:8.

Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике в балансовых упражнениях среди смешанных пар. На второй строке итогового протокола расположились россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, бронза у Абдуллы Аль-Машайхи и Гурбанли Рухидил из Азербайджана.