Белорусы на Европейских играх завоевали 34 награды

В активе белорусских атлетов на проходящих в Минске Европейских играх 34 награды - 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. Они занимают второе место в общекомандном медальном зачете, уступая только россиянам, у которых 39 медалей (19, 10, 10).

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Более половины наград – 20 медалей – белорусы завоевали в воскресенье, 23 июня. Так, гимнастка Екатерина Галкина получила серебро в упражнениях с обручем. А Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина, Карина Ермоленко, Анна Швайба и Анна Гайдукевич стали обладательницами двух золотых и одной бронзовой медалей в групповых упражнениях.

Легкоотлеты добыли шесть медалей. Золото - у Татьяны Холодович (метание копья), Эльвиры Герман (100 м с барьерами) и Максима Недосекова (прыжки в высоту), серебро - у Кристины Тимановской (100 м), Анастасии Мирончик-Ивановой (прыжки в длину) и Виталия Парахонько (110 м с барьерами).

В акробатической программе белорусы стали обладателями двух бронзовых медалей. Еще восемь наград завоевали самбисты: золото у Веры Гореликовой. Серебро завоевали Марина Жарская, Андрей Казусенок и Юрий Рыбак, бронзу - Ольга Намазова, Светлана Тимошенко, Степан Попов и Иван Анискевич.