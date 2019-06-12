Беларусь и Великобритания обсуждают возможность свободной торговли

Беларусь и Великобритания обсуждают возможность подписания соглашения о свободной торговле. Об этом рассказал государственный министр по торговой политике министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери в эфире телеканала "Беларусь 1".

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Также, по его словам, британская сторона готова предоставить Минску консультационную помощь в плане развития структур независимой торговли, оказать содействие в развитии Парка высоких технологий, экспертных знаний в области IT.

Кроме того, Джордж Холлингбери рассказал, что Лондон однозначно готов поддержать Беларусь при ее вступлении во Всемирную торговую организацию.