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24. 06. 2019

Беларусь и Великобритания обсуждают возможность свободной торговли

Посольство Великобритании в Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Беларусь и Великобритания обсуждают возможность подписания соглашения о свободной торговле. Об этом рассказал государственный министр по торговой политике министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери в эфире телеканала "Беларусь 1".

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Также, по его словам, британская сторона готова предоставить Минску консультационную помощь в плане развития структур независимой торговли, оказать содействие в развитии Парка высоких технологий, экспертных знаний в области IT.

Кроме того, Джордж Холлингбери рассказал, что Лондон однозначно готов поддержать Беларусь при ее вступлении во Всемирную торговую организацию.

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