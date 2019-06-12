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24. 06. 2019

Президент Молдовы удивлен белорусским ПВТ

Источник фото: Sputnik

Президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Беларусь посетил Парк высоких технологий и был «удивлен теми достижениями, которые уже здесь, в парке, увидел». Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«У нас в Молдове тоже есть IT-парки, но я думаю, что нам есть чему научиться у вас», - сказал он.

Игорь Додон также отметил, что у стран очень хорошие контакты на политическом уровне и очень хорошие совместные предприятия в Кишиневе. «Все эти проекты будут продолжены», - отметил он.

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