Президент Молдовы удивлен белорусским ПВТ

Президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Беларусь посетил Парк высоких технологий и был «удивлен теми достижениями, которые уже здесь, в парке, увидел». Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«У нас в Молдове тоже есть IT-парки, но я думаю, что нам есть чему научиться у вас», - сказал он.

Игорь Додон также отметил, что у стран очень хорошие контакты на политическом уровне и очень хорошие совместные предприятия в Кишиневе. «Все эти проекты будут продолжены», - отметил он.