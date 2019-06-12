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24. 06. 2019

БЖД закупила в Украине 500 полувагонов

Белорусская железная дороге закупила в Украине 500 полувагонов производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Поставку профинансировала ОАО "Промагролизинг". В компании отметили, что это первый значимый контракт с украинским предприятием.

В рамках заключенных договоров в Беларусь уже поставлено 100 полувагонов, сообщают «Бизнес-Новости».

Партнеры заявляют об оперативности выполнения сделки и не исключают расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и других белорусских перевозчиков.

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