БЖД закупила в Украине 500 полувагонов

Белорусская железная дороге закупила в Украине 500 полувагонов производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Поставку профинансировала ОАО "Промагролизинг". В компании отметили, что это первый значимый контракт с украинским предприятием.

В рамках заключенных договоров в Беларусь уже поставлено 100 полувагонов, сообщают «Бизнес-Новости». Партнеры заявляют об оперативности выполнения сделки и не исключают расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и других белорусских перевозчиков. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby