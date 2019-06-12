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24. 06. 2019

В Слуцке невеста покончила с собой в день свадьбы

В Слуцке 37-летняя женщина покончила жизнь самоубийством в день своей свадьбы. Его причины выясняются. Женщина вышла замуж 22 июня, а через несколько часов – нашли ее тело.

Пара познакомилась год назад в общей компании благодаря другу жениха. Медовый месяц молодожены планировали провести дома в семейном кругу, сообщает kurjer.info.

Для погибшей это был четвертый брак. От первого мужа она имела двоих детей, от двух других — еще по одному ребенку. Нынешний муж был примерно на 10 лет моложе ее, передает "Наша Нiва".

Сообщается, что женщина ранее неоднократно пыталась покончить с собой. Перед смертью она, выпив, начала скандалить за столом, злиться и ругаться.

 

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