Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2019, понедельник, 11:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
24. 06. 2019

Председатель Боснии и Герцеговины устроил демарш на открытии Европейских игр

Председатель президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик покинул ложу почетных гостей в ходе церемонии открытия II Европейских игр в Минске во время прохождения спортсменов из частично признанного Косова. «Увидев выход Косова, я встал и покинул ложу», - сказал он.

смотрите также Президент Сербии проигнорировал открытие Европейских игр

По словам Милорада Додика, он вернулся в ложу, когда косовские спортсмены исчезли из поля зрения, сообщает телеканал BN со ссылкой на «Срна».

Боснийское телевидение передает, что четыре месяца назад на открытии зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Сараево также присутствовала делегация из Косова, но Додик не бойкотировал мероприятие, а выступил на нем с речью.

Это Интересно
Спорт
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маркетологам, которые придумали вместо 1 л молока продавать 950 мл, нужно вместо 100% зарплаты платить 95%.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.