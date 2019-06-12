Председатель Боснии и Герцеговины устроил демарш на открытии Европейских игр

Председатель президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик покинул ложу почетных гостей в ходе церемонии открытия II Европейских игр в Минске во время прохождения спортсменов из частично признанного Косова. «Увидев выход Косова, я встал и покинул ложу», - сказал он.

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По словам Милорада Додика, он вернулся в ложу, когда косовские спортсмены исчезли из поля зрения, сообщает телеканал BN со ссылкой на «Срна».

Боснийское телевидение передает, что четыре месяца назад на открытии зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Сараево также присутствовала делегация из Косова, но Додик не бойкотировал мероприятие, а выступил на нем с речью.