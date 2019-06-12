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24. 06. 2019

В Беларуси задержали нелегалов из Доминиканской Республики

Источник фото: Telegraf.by

Ночью 21 июня в вагоне поезда сообщением «Санкт-Петербург – Киев» белорусские правоохранители задержали группу трех нелегальных мигрантов, которые оказались гражданами Доминиканской Республики. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Нелегалы не имели въездных виз Беларуси.

Они привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 23.55 КоАП за нарушение законодательства о положении иностранных граждан и депортированы из страны.

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