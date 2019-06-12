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25. 06. 2019

В Беларуси резко похолодает

Источник фото: Telegraf.by

25 июня погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха максимальная в середине дня +23..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным Белгидромета, 26 июня республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, в отдельных районах +8..+10°С, максимальная днем от +23°С по северо-востоку страны до +32°С по западу.

27 июня погоду обусловят активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Швеции на Псковскую область России. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы, сильные дожди, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем во многих сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-востоку до +31°С, в северных районах +19..+21°С.

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