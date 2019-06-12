В Полоцке машина сбила женщину на «зебре»

В Полоцке 24 июня около 17:00 в районе дома 3 по улице Юбилейная 46-летний местный житель Полоцка, управляя автомобилем Volkswagen Polo, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1971 года рождения.

В результате ДТП она с телесными повреждениями была госпитализирована, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома. В Госавтоинспекции напоминают, что водители при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу должны двигаться со скоростью, которая позволит уступить дорогу пешеходам. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby