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25. 06. 2019

В Полоцке машина сбила женщину на «зебре»

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Полоцке 24 июня около 17:00 в районе дома 3 по улице Юбилейная 46-летний местный житель Полоцка, управляя автомобилем Volkswagen Polo, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1971 года рождения.

В результате ДТП она с телесными повреждениями была госпитализирована, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В Госавтоинспекции напоминают, что водители при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу должны двигаться со скоростью, которая позволит уступить дорогу пешеходам.

 

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