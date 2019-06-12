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25. 06. 2019

250 км/ч: работник СТО удирал от ГАИ на чужой машине - видео

В Минской области сотрудники ГАИ пустились в погоню за лихачом. Инцидент произошел 23 апреля в 8:45. Сотрудники Госавтоинспекции несли службу на 11 километре трассы М3 Минск – Витебск, когда их внимание привлек BMW X5 М, который был без номеров и сильно превысил скорость.

Водитель попытался оторваться от ГАИ, разогнавшись до 250 километров в час. Также он пробовал таранить милицейское авто, но сотрудникам удалось избежать столкновения, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Не сумев скрыться по трассе, водитель решил сделать это возле леса. Но милицейские экипажи блокировали выезды. В итоге ему пришлось остановиться.

Водитель оказался 27-летним работником СТО, куда хозяин отдал машину на ремонт. Вместо этого рабочий решил покататься на чужом BMW. На него составлено 8 административных протоколов.

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