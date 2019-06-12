24 июня белорусы завоевали еще четыре медали Европейских игр

В четвертый день Европейских игр в Минске, 24 июня, белорусские спортсмены завоевали еще четыре медали. Так, дзюдоистка Марина Слуцкая выиграла золотую медаль, Анна Гончарова заняла третье место в прыжках на батуте, а две «бронзы» добыли женская и мужская сборные Беларуси по баскетболу 3х3.

смотрите также Председатель Боснии и Герцеговины устроил демарш на открытии Европейских игр Всего белорусские спортсмены завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей. В командном зачете первыми идут спортсмены России, второе место у Беларуси, третий результат у Грузии. За победу на Европейских играх белорусы получат около 5000 долларов (10200 рублей), за серебро — 3000 долларов (6375 рублей), за бронзу — 2000 долларов (4080 рублей), сообщает Tribuna.com. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby