В Минске ограничено купание почти на всех пляжах

В Минске ограничено или запрещено купание почти на всех пляжах. Об этом сообщили в Санитарно-эпидемиологической службе города. Ограничения коснулись 20-и из 21 городского пляжа. Купаться и детям, и взрослым, а также заниматься водными видами спорта можно лишь на пляже № 5 водохранилища «Дрозды».

Так, ограничено купание детей на пляжах № 4 водохранилища «Криница» и № 6 водохранилища «Дрозды», детей и взрослых - на пляжах № 6 водохранилища «Заславское» и № 3 водохранилища «Криница».

Запрещено купаться детям и взрослым, а также заниматься водными видами спорта на пляжах №№ 1,2,3,4,5 водохранилища «Цнянское», №№ 1,2,3,4,5,8,9 водохранилища «Заславское, №№ 2,7,8 водохранилища «Дрозды» и № 1 Комсомольского озера.