Белорусы смогут посещать ОАЭ без визы

В министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов 24 июня было подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларусь и ОАЭ о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Как сообщили в посольстве Беларуси, граждане нашей страны, имеющие действующие национальные паспорта, смогут посещать ОАЭ без визы. Протокол вступит в силу через 30 дней после завершения странами всех внутригосударственных процедур. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby