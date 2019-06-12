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25. 06. 2019

Белорусы смогут посещать ОАЭ без визы

В министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов 24 июня было подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларусь и ОАЭ о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Как сообщили в посольстве Беларуси, граждане нашей страны, имеющие действующие национальные паспорта, смогут посещать ОАЭ без визы.

Протокол вступит в силу через 30 дней после завершения странами всех внутригосударственных процедур.

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