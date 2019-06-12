В Бобруйске женщина вышла под поезд и погибла

В Бобруйске женщина погибла, выйдя на пути под поезд. Трагедия произошла 24 июня в 04:56 между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе. Машинист дал громкий звуковой сигнал и попытался экстренно затормозить, но женщина лишь закрыла лицо руками.
Когда на место прибыли врачи, она еще была жива, но минут через 10 она умерла, сообщает «Вечерний Бобруйск».
Погибшей было 43 года. Она работала медсестрой в Могилеве, приехала в Бобруйск на курсы повышения квалификации. 20 июня ее мать обратилась в милицию из-за того, что дочь не выходила на связь.
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