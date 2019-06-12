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25. 06. 2019

В Бобруйске женщина вышла под поезд и погибла

Источник фото: Telegraf.by

В Бобруйске женщина погибла, выйдя на пути под поезд. Трагедия произошла 24 июня в 04:56 между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе. Машинист дал громкий звуковой сигнал и попытался экстренно затормозить, но женщина лишь закрыла лицо руками.

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Когда на место прибыли врачи, она еще была жива, но минут через 10 она умерла, сообщает «Вечерний Бобруйск».

Погибшей было 43 года. Она работала медсестрой в Могилеве, приехала в Бобруйск на курсы повышения квалификации. 20 июня ее мать обратилась в милицию из-за того, что дочь не выходила на связь.

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