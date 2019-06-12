В Оршанском районе задержали бывшего «смотрящего» за Беларусью

В Оршанском районе по подозрению в совершении тяжких преступлений задержан лидер уголовно-преступной среды по кличке «Кандыба». Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. По данным МВД, в прошлом у задержанного был статус «смотрящего» за Беларусью, он входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова.

Неоднократно судимый неработающий житель Орши, 1965 года рождения, в феврале этого года освободился из заключения. В марте он избил жителю Орши, ударив его кулаком в лицо. Затем угрожал убить оппонента, размахивая топором и ножом. Через месяц он изнасиловал работницу сельхозпредприятия. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby