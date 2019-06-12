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26. 06. 2019

В Беларуси может похолодать до 15 градусов

26 июня (среда) погоду в Беларуси в основном будут определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса, лишь вечером по северо-западу республики скажется влияние фронтального раздела. Поэтому ожидается днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру местами по северо-западу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +25°С по северо-востоку до +32°С по юго-западу страны.

По данным Белгидромета, атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

27 июня (четверг) республика окажется в зоне активной системы фронтов от циклона, перемещающегося с территории Латвии на Смоленскую область России. В Беларуси ожидается изменение характера погоды. На большей части территории республики кратковременные дожди. Местами грозы, сильные дожди, днем в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью по западу, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +16.. +22°С, днем от +18°С по северо-западу до +30°С по юго-востоку страны.

28 июня (пятница) погоду в Беларуси будет формировать тыловая часть циклона, смещающегося на Московскую область.В нашей стране установится прохладная погода. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9.. +16°С, днем +15.. +21°С, местами до +23°С.

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