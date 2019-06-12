Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2019, среда, 09:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
26. 06. 2019

Под Оршей в ДТП погиб мотоциклист

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Оршанском районе вблизи поселка Высокое в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Об этом сообщили в ГАИ Витебской области. Авария произошла 25 июня около 19:00.

23-летний житель Орши на 66-м километре трассы "Орша-Витебск", выезжая за рулем автомобиля Opel с обочины, столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом "Suzuki" под управлением 23-летнего местного жителя.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.