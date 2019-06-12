Под Оршей в ДТП погиб мотоциклист

В Оршанском районе вблизи поселка Высокое в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист. Об этом сообщили в ГАИ Витебской области. Авария произошла 25 июня около 19:00.

23-летний житель Орши на 66-м километре трассы "Орша-Витебск", выезжая за рулем автомобиля Opel с обочины, столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом "Suzuki" под управлением 23-летнего местного жителя. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby