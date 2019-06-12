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26. 06. 2019

В Верхнедвинске спасли женщину на пожаре

Источник фото: МЧС

Вечером 25 июня произошел пожар в доме на улице Фрунзе в Верхнедвинске. Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом был задымлен и горел внутри, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Работники МЧС обнаружили на полу хозяйку дома и вывели ее из задымленной комнаты. Женщина госпитализирована в районную больницу с отравлением продуктами горения.

Огнем в доме поврежден только диван. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки.

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