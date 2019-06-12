В Верхнедвинске спасли женщину на пожаре

Вечером 25 июня произошел пожар в доме на улице Фрунзе в Верхнедвинске. Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом был задымлен и горел внутри, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Работники МЧС обнаружили на полу хозяйку дома и вывели ее из задымленной комнаты. Женщина госпитализирована в районную больницу с отравлением продуктами горения.

Огнем в доме поврежден только диван. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки.