Квас, черешня и огурцы. Назван ТОП-5 самых популярных летних продуктов у белорусов

Жаркое лето сулит Беларуси рекордные продажи мороженого и кваса, а если повезет с урожаем – еще и фруктов, овощей и ягод. Все они входят в ТОП-5 белорусских продуктов, спрос на которые летом взлетает наиболее активно.

Рейтинг возглавляет белорусский квас, который стал самым популярным напитком для утоления жажды среди белорусов. Только в Минске в летний день выпивают до 65 тысяч литров кваса. По данным Nielsen*, каждая вторая проданная бутылка – это Лидский квас. Изготавливают его по технологии натурального брожения. Помимо традиционного хлебного вкуса, в некоторые сорта добавляют необычные ингредиенты. В частности, «Лидское пиво» выпускает сезонный квас Лидский Дачный с соком красной смородины.

На втором месте - мороженое. В летний период его продажи взлетают буквально до небес. Ожидалось, что этот сладкий десерт возглавит топ, но внезапно оказалось, что уровень его потребления все же немного уступает квасу. Так, по данным Мингорисполкома, за 1 день минчане съедают до 60 тонн мороженого. Мало того, что оно холодное – в нем содержится аминокислота триптофан, которая участвует в выработке «гормона счастья» – серотонина.

Производители соревнуются не только в подаче, но и в составе. Например, в Беларуси выпускается черное мороженое, в котором для цвета используется растительный уголь. Есть также творожное и йогуртовое. Сразу несколько предприятий выпускают теплое мороженое.

Третье место занимает белорусская черешня, которая созревает ближе к июлю. Свежие ягоды приятные на вкус и бесценные как источник полезных веществ и витаминов. Черешня способна понижать уровень холестерина в крови и помогает при различных болях в животе. В ней много йода, который полезен при заболеваниях щитовидной железы. Интересно, что цена за килограмм черешни с марта по июнь снижается в 30 раз – с 200 до 6 рублей.

Четвертое место – у арбуза. Он охлаждает, утоляет жажду и обладает множеством других полезных свойств: нормализует работу кишечника и почек, может похвастаться низкой калорийностью, а также способствует профилактике онкологических заболеваний. Пик продаж этой сладкой и сочной ягоды приходится на август.

Арбузы начинают выращивать и в Беларуси. По оценке лаборатории Института овощеводства НАН Беларуси, в Беларуси в год собирают около 5 тысяч тонн арбузов. Всему виной глобальное потепление климата. Интересно, что российские сорта арбузов у нас не прижились, зато хорошо растут голландские гибриды. Со временем может быть выведен и собственно белорусский сорт.

В пятерку также вошел огурец. В летний период его продажи возрастают, как правило, минимум в 4 раза. Так, по данным Белстата, в I квартале 2018 г. в Беларуси было продано около 4,3 тысячи тонн свежих огурцов, а вот во II – уже более 18,4 тысяч! Пик его созревания и потребления приходится на июнь-июль. Зимой выращивать огурец дорого – овощ требует много света и тепла, а, соответственно, и электроэнергии. Поэтому в феврале он может стоить дороже свинины. Огурец на 95% состоит из воды, но в нем много минеральных веществ. У нас этот овощ любят настолько, что в Ольшанах и Шклове даже поставили ему памятники.

*Расчёты ОАО “Лидское пиво» частично основаны на данных, содержащихся в отчётах Nielsen от 11.03.2019 по аудиту розничной торговли по категории безалкогольных газированных напитков (сегмент – натуральный квас) в Республике Беларусь в городах с населением более 10 000 с 01.01.2018 по 31.12.2018 (© 2019, Иностранное унитарное предприятие «Эй-Си Нильсен Бел»). Сноска на источник обязательна.