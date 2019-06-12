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26. 06. 2019

Лукашенко: в Беларуси высоко ценят Зюганова

Геннадий Зюганов и Александр Лукашенко Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального Комитета Компартии Российской Федерации Геннадия Зюганова с 75-летием. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко назвал Геннадия Зюганова «одним из ярких и наиболее известных политиков современной России», а КПРФ – авторитетной и влиятельной партии. По его словам, в Беларуси высоко ценят профессионализм и значительный личный вклад Геннадия Зюганова в укрепление отношений двух стран.

Президент надеется также на то, что лидер КПРФ останется сторонником развития интеграции.

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