Лукашенко: в Беларуси высоко ценят Зюганова

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального Комитета Компартии Российской Федерации Геннадия Зюганова с 75-летием. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко назвал Геннадия Зюганова «одним из ярких и наиболее известных политиков современной России», а КПРФ – авторитетной и влиятельной партии. По его словам, в Беларуси высоко ценят профессионализм и значительный личный вклад Геннадия Зюганова в укрепление отношений двух стран.

Президент надеется также на то, что лидер КПРФ останется сторонником развития интеграции.