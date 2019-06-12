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26. 06. 2019

Минский суд обязал такси сообщать пассажирам реальные тарифы

Суд Заводского района Минска, рассмотрев иск Регионального общества защиты потребителей к ЧТУП "КИТТАКС", признал противоправными действия предприятия, которое не сообщало надлежащим образом своим клиентам информацию о тарифах такси и обязал их прекратить. Об этом сообщили в Мингорсуде.

Истец отмечал, что потребителям не сообщали надлежащим образом информацию о тарифах на услуги такси, в результате чего они не могли свободно выбрать услугу.

В иске также говорилось, что тарифы ответчика многократно превышают уровень стоимости услуг такси на рынке, и просил суд признать эти действия противоправными. Но в удовлетворении этой части иска было отказано.

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