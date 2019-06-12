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26. 06. 2019

На подготовку Европейских игр пошло 540 млн рублей

Источник фото: СТВ

На подготовку проходящих в Минске ІІ Европейских игр было истрачено 540 млн рублей, или около 265 млн долларов. Об этом 26 июня в Палате представителей Национального собрания Беларуси рассказал министр финансов Максим Ермалович.

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Слова министра в Facebook передает журналист Павлюк Быковский.

Как сообщал Телеграф, за победу на Европейских играх белорусские спортсмены получат около 5000 долларов (10200 рублей), за серебро — 3000 долларов (6375 рублей), за бронзу — 2000 долларов (4080 рублей).

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