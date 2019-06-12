«Я очень стараюсь, но мне тяжело… я очень хочу второе ушко и слышать, как все»

Алёна – красивая девочка семи лет: бантики, косички и речевой процессорза ушком. Она не стесняется и не комплексует, ведь благодаря ему хотябы одним ушком она может слышать, и больше всего мечтает услышать и вторым.

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Новая жизнь началась с огромных усилий и постоянных занятий

Алёна родилась здоровой и проблем со слухом не было. Беда случилась в восемь месяцев, когда после госпитализации с ларингитом слух начал быстро снижаться.

– Мы думаем, это случилось из-за антибиотиков. В больнице, где Алену лечили от ларингита, ей назначили амикацин, в побочных действиях которого значится снижение слуха и необратимая глухота. Возможно, у Алены слух как раз оказался «ахиллесовой пятой», – рассказывает мама Оксана.

Малышка перестала реагировать на зов, речь перестала развиваться, идаже те звукоподражания, которые она раньше произносила, стали пропадать. Осмотр у аудиолога показал четвертую (последнюю) степень тугоухости на оба ушка. Алёнаничего не слышала.

– Ей было год и четыре, – вспоминает мама. – Мы очень просили, чтобы Алёну прооперировали в декабре, чтобы с Новым годом начать новую жизнь.

К счастью все получилось, и девочка начала слышать на правое ушко. А новая жизнь началась с огромных усилий и постоянных занятий, чтобы нагнать упущенное в развитии ребенка время.

– С полутора лет я каждый день с ней занималась. Мы ходили на занятия в Гродненскую областную больницу к сурдопедагогу и в ЦКРОиР на БЛК к дефектологу. У нее были проблемы с произношением, с памятью. Бывало, неделю учим какую-то тему, а в понедельник она уже ничего не помнит. Но мы очень старались, чтобы это исправить.

Сейчас Алёне семь. Проблем с памятью у нее больше нет. Слышит Алёна на одно ушко благодаря кохлеарномуимпланту, а второе ушко не слышит ничего.

Как с этим жить?

– Самые большие проблемы – это проблемы с локализацией, – рассказывает мама. – Из-за того, что слышит только одно ухо, Алёнане может определить, где находится источник звука. Если я буду звать её из другой комнаты, она услышит звук, но не поймёт даже в какой стороне я нахожусь, будет искать по всей квартире…

Это очень опасно на улице. Ведь девочка не может определить по звуку, откуда исходит опасность: не поймет откуда приближается велосипедист или автомобиль.

– Помню, кричу ей:«Машина, осторожнее!!!», а она теряется и не знает, куда кидаться, потому что не понимает, откуда угроза.

Когда зовешь Алёну – оборачивается она всегда на правую сторону, ту, с которой стоит имплант, а в школе, чтобы воспринимать материал, всегда сидит на первой парте,поворачиваясь правым ушком в сторону учителя.

– Зато есть один плюс, – смеется мама. – Когда я ругаюсь, Алёна незаметно отключает аппарат, и тут уже, ругайся – не ругайся, – ничего не слышно.

Под запретом все то, что касается воды: бассейны, аквапарки, дождь и даже пот. С аппаратом плавать нельзя, ведь если попадёт вода – он сломается, если пот попадет на речевой процессор – он тоже может мгновенно отключится,а если Алёна его снимет чтобы не намочить – то ничего вообще не будет слышать.

– Два года назад у нас был отек в области импланта,и нам пришлось снять речевой процессор: двенедели ребенок ничего не слышал, Алёна была выброшена из социума. Это благо, что она тогда уже и читала, и писала. Я хоть как-то могла с ней общаться, что–то написать, чтобы она прочла и поняла. А речь стала понемногу распадаться просто на глазах, потому что она перестала слышать нас и себя, постоянно находилась в тишине.

– Это страшно–остаться без аппарата, – говорит мама. Ведь если с ним что-то случится – это пугающая тишина, которая может затянуться на месяцы. Не слышишь – не можешь общаться, учиться, ничего не можешь. Для ребенка это глубокое эмоциональное потрясение.

Об Алене

В этом году девочка окончила первый класс. И пошла она не в школу для детейс нарушениями слуха, и не в общеобразовательную школу. Родители и педагоги усердно с ней занимались, и Алёна справилась: теперь она гимназистка и первый класс уже позади.

– Боялась, сможем ли, – рассказывает мама. –Многое учили наперёд, потому что с одним ухом уловить весь поток информации очень сложно. Но Алёна очень старалась. Окончила с оценкой выше среднего.

Алёна – очень талантливая девочка, и помимо учебы пробует себя в разных творческих направлениях. Стена у Алёны увешена дипломами и медалями за победы, которые даются ей благодаря усердию и стараниям: в свободное от учебы время оназанимается художественной гимнастикой, вокалом, актерским мастерством.

– У нас только воскресенье – выходной, –рассказывает мама. – Три дня в неделю гимнастика, два дня в неделю вокал, а еще занятия с логопедами и домашние занятия.

– Больше всего я люблю Всё – говорит Алёна. Я по вечерамещё подделки делаю, леплю из пластилина, играю в кукольный домик, – показывает девочка на большой игрушечный дом. – Это мне дед мороз подарил, – рассказывает она. – Я в него верю.

Есть у Алёны и особый талант –это чтение стихов. Когда педагоги заметили, с каким артистизмом Алёна рассказывает стихи, начали выдвигать еёна различные конкурсы в номинации «Художественное слово».

– В этом году я участвовала в международном фестивале-конкурсе «Планета дружбы» в Минске, – рассказывает Алёна. –Это был конкурс среди обычных детей, – продолжает мама. – Мы никому не говорили, что у нас глухота, выступали наравне со всеми. Алёна заняла первое место в своей номинации. Мы ей очень гордимся!

Мама Алёны – педагог дошкольногообразования. Но по работе ей скучать некогда: постоянные занятия с Алёной, учеба, секции…

– Я вижу в этом свою реализованность,– рассказывает Оксана. – Ядаю, и я получаю. Я вижу, как она растёт на глазах. Знаете, есть мероприятия, для деток с нарушением слуха, на которых выступают и дети с кохлеарными имплантами. И когда выходит Алёна, и ты видишь, что все восхищаются твоим ребенком, то понимаешь, что бросила карьеру не зря и все труды не напрасны.

– Я мечтаю, что, когда вырасту, и Елена Летучая станет старой, – рассказывает Алёна, – я стану вместо неё. Мне нравится смотреть «Ревизорро». Кафешки мне так себе, а вот отелимне нравятся. Зато, когда мы будем уезжать, то будем знать, куда ехать можно, а куда нельзя.

Но больше всего Алёна мечтает нормально слышать.

– У старшей сестры Алёны был недавно день рождения, – рассказывает мама. – Когда мы ей подарки дарили, я спросила у Алёны: «А ты что хочешь на свой день рождения?». «А я хочу, чтобы слышать без аппарата» – со слезами вспоминает Оксана ответ дочери.

Алёна – чудесная малышка. Очень талантливая и жизнерадостная. На все находит время, очень старается. У неё есть таланты, есть способности, есть желание развиваться и светить маленькой звёздочкой, которая со временем обязательно загорится огромной звездой, но нет возможности нормально слышать.

– Я очень стараюсь, – говорит Алёна, – но мне тяжело…Я очень хочу второе ушко, и слышать, как все.

Как помочь Алене

«Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь приобрести для Алёны систему кохлеарной имплантации. Операцию по ее установке проведёт в г.Гродно профессор, доктор медицинских наук Хоров Олег Генрихович– заведующий кафедрой оториноларингологии ГрГМУ. На второе ушко в нашей стране такие операции делаются бесплатно, но саму систему родителям Алены необходимо приобрести самостоятельно.Стоимость системы кохлеарной имплантации (имплант «SYNCHRONY» и аудипроцессор «SONNET»)составляет 23200 евро.Вы можете помочь девочке, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Власенко Алёне:

Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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