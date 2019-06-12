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27. 06. 2019

Белорусы 26 июня завоевали четыре награды Европейских игр

26 июня на II Европейских играх белорусские спортсмены завоевали четыре награды. Единственное золото завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, выигравшие финальный заезд байдарок-двоек на 500 м.

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Юрий Щербацевич стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м. Также серебряную медаль выиграл в весовой категории до 86 килограммов борец вольного стиля Али Шабанов.

Байдарочник Олег Юреня стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров.

Всего в активе сборной Беларуси 45 наград (15 золотых, 11 серебряных, 19 бронзовых). В общекомандном медальном зачете белорусы занимают второе место, уступая россиянам, у которых 63 медали. На третьей позиции атлеты Грузии - 22.

 

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