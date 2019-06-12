В Полоцком районе в ДТП погибли четыре человека

Вечером 26 июня в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Полоцком районе погибли четыре человека, еще двое находятся в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции управления внутренних дел Витебского облисполкома.

По информации ГАИ, на 47-м километре трассы Р46 Лепель-Полоцк водитель "Audi" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Mazda". Два пассажира "Audi" скончались на месте, а водитель и 12-летний ребенок из "Mazda" - в больнице

Водитель и еще один пассажир "Mazda" госпитализированы.