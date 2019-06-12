Пьяный минчанин угнал трактор и заснул в нем

В Минске Следственный комитет расследует обстоятельства угона трактора. По данным СК, ночью 23 июня пьяный 20-летний молодой человек с братом пришел на охраняемую автостоянку по улице Промышленной к знакомому сторожу. Пока брат разговаривал с охранником, он решил прогуляться по стоянке и посмотреть на автомобили.

Увидев трактор МТЗ 82.1 с оставленным в замке зажигания ключом, парень решил покататься на нем. Однако, выехав со стоянки, при развороте врезался в забор. На месте ДТП его нашли спящим в тракторе сотрудники столичной ГАИ. Поврежденный трактор передан владельцу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby