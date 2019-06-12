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27. 06. 2019

Пьяный минчанин угнал трактор и заснул в нем

В Минске Следственный комитет расследует обстоятельства угона трактора. По данным СК, ночью 23 июня пьяный 20-летний молодой человек с братом пришел на охраняемую автостоянку по улице Промышленной к знакомому сторожу. Пока брат разговаривал с охранником, он решил прогуляться по стоянке и посмотреть на автомобили.

Увидев трактор МТЗ 82.1 с оставленным в замке зажигания ключом, парень решил покататься на нем. Однако, выехав со стоянки, при развороте врезался в забор. На месте ДТП его нашли спящим в тракторе сотрудники столичной ГАИ.

Поврежденный трактор передан владельцу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК.

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