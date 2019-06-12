В Беларуси побит температурный рекорд дня

Температурный рекорд дня был побит в Беларуси 26 июня. Об этом свидетельствуют данные Белгидромета. В Высоком (Каменецкий район) воздух прогрелся до 34,4 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше максимума, зафиксированного 26 июня 2016 года в Дрогичине, когда был побит рекорд в 33,2 градуса, установленный 26 июня 1979 года в Вилейке.

смотрите также В Беларуси может похолодать до 15 градусов

В Бресте 26 июня было 34 градуса (предыдущий рекорд города — 33,4), в Волковыске — 33,5 (33,2), в Гродно — 33,2 (33), в Лиде — 32,4 (32). В Высоком прежний максимум составлял 33,2 градуса, передает БелаПАН.

Все эти рекорды были установлены в 2016 году.