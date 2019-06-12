Белорусам грозят проблемами за ввоз букетов мака из Украины

За июнь белорусские пограничники выявили пять случаев перемещения через границу стеблей с головками мака. Букеты белорусы покупали в Украине в качестве оберега, не зная, что перемещение через границу маковых составляющих ограничено законодательством Беларуси.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси. Маковые головки изымают для проведения экспертизы, которая должна показать, к какому сорту относится растение – декоративному или опиумному. Во втором случае предусмотрена ответственность по ст.328-1 УК - до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby