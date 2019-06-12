Лукашенко ждет новых побед от участников Европейских игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня вручил государственные награды людям, «чьи успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников, формируют имидж страны - сильной, успешной, созидательной и непременно красивой».

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Среди награжденных - сотрудники компаний "Белавиа", "Беларуськалий", "МАПИД", "Марко". Президент также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, силовых ведомств, воинов-интернационалистов за верность долгу и преданность Отечеству, проявленные в службе смелость и мужество, сообщили в Администрации главы государства.

Кроме того, наград были удостоены работники аграрной отрасли, деятели культуры и искусства, спортсмены и тренеры.

«II Европейские игры дарят нам немало ярких побед. Мы гордимся успехами наших соотечественников, ну и, конечно же, каждый день ждем новых побед», - сказал Александр Лукашенко.