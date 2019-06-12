Погода на выходных в Беларуси будет неустойчивая

28-29 июня погоду Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря

По данным Белгидромета, 28 июня ожидается облачно с прояснениями. По восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная в середине дня +15..+21°С, по юго-западу страны до +23°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

29 июня ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами по северо-востоку республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +16°С по северо-востоку страны до +23°С по юго-западу.

30 июня погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь на северо-востоке республики сохранится влияние прохладных неустойчивых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +19..+26°С, по западу +27..+32°С.