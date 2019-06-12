В Гродно открылся крупный магазин «Санта» с гастро-островом и пекарней

В Гродно открылся крупный магазин «Санта» в модном европейском формате. Супермаркет занял отдельное здание на улице Брикеля, 26 в микрорайоне Девятовка и включает более 11 тысяч видов товаров, гастрономический «остров», зону для гурманов с готовыми блюдами, собственную пекарню и пиццерию.

Супермаркет выполнен в современном концепте, что нашло отражение в дизайне, организации пространства и ассортименте продуктов. Магазин еще издалека встречает панелями небесного цвета и узнаваемой белой вывеской. Такое визуальное решение, на которое перешла сеть «Санта», отсылает к экологии и натуральным продуктам.



Магазин получился большим – площадью 767 «квадратов». Внутреннее пространство разделили на тематические зоны под разные группы товаров. Для удобства организовали широкие проходы и интуитивно понятную навигацию с указателями. Интерьер светлый и современный – со скандинавскими мотивами, вроде декоративных панелей «под дерево». В магазине поставили новейшее оборудование мировых производителей.



В супермаркете собрали свыше 11 000 наименований товаров – больше, чем в других объектах сопоставимых размеров. Видное место занимает гастрономический «остров» с мясными и сырными изделиями. Интерес представляет и фудзона: местные повара готовят известные блюда, а в гриль-зоне румянится свежая курица и свиные ребрышки. Предусмотрена большая зона с фруктами и овощами, а также длинная витрина с «молочкой». Завезли сюда и весовую рыбу с морепродуктами из Скандинавии. Многие товары помечены как акционные и доступны со скидками.





Среди других отличий – собственная пекарня: выпечка поступает на прилавок еще горячей. Работает и пиццерия: тесто раскатывают, покрывают начинкой и выпекают прямо перед покупателем.



«Гродненцы получили современный европейский супермаркет, который давно заслужили. Прежде всего, мы позаботились о том, чтобы в нем было комфортно: те полчаса, которые люди проводят в выборе товаров, должны доставлять удовольствие. А еще приносить пользу, так что мы делаем ставку на большой выбор свежих товаров, которые сразу же поступают на прилавки. Многое готовим на месте – от свежей выпечки и пиццы до салатов и суши. Магазин поможет жителям Девятовки экономить время и деньги», – считают в сети магазинов «Санта».



На запуск магазина собралось свыше 300 человек. Когда двери открыли, гродненцы принялись изучать стеллажи и витрины. Многие разбирали рыбу и мясо, кто-то закупался молочными товарами и пробовал выпечку. Посетители брали с собой бесплатное мороженое, детям также раздавали синие шарики. Многие участвовали в конкурсах с подарками.



Покупателей в магазине обслуживают 5 касс. Магазин работает с 8 до 23 часов.



Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает рыбного производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 90 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тыс. человек.