В Могилевской области ветер повредил 9 населенных пунктов

В Могилевской области из-за сильных порывов ветров, скорость которых достигала 23 метров в секунду, 27 июня пострадали 9 населенных пунктов в Бобруйском, Кировском и Славгородском районах. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
В частности, были повреждены кровли 22 сельскохозяйственных и 5 жилых домов. Материальный ущерб устанавливается.
Подразделения МЧС 15 раз выезжали убирать упавшие деревья.
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