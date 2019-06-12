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28. 06. 2019

В Могилевской области ветер повредил 9 населенных пунктов

Источник фото: МЧС РБ

В Могилевской области из-за сильных порывов ветров, скорость которых достигала 23 метров в секунду, 27 июня пострадали 9 населенных пунктов в Бобруйском, Кировском и Славгородском районах. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В частности, были повреждены кровли 22 сельскохозяйственных и 5 жилых домов. Материальный ущерб устанавливается.

Подразделения МЧС 15 раз выезжали убирать упавшие деревья.

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