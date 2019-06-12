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28. 06. 2019

Семашко обещает качественно новый уровень отношений Беларуси и России

Владимир Семашко Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Союзные отношения Беларуси и России в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень. Об этом заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко на торжественном приеме 27 июня по случаю Дня Независимости Беларуси.

По его словам, предстоит принять важные решения в области формирования единого экономического пространства: развития финансово-кредитной, топливно-энергетической и транспортной систем, передает БелТА.

Он подчеркнул, что благодаря интеграции от Бреста до Владивостока белорусы и россияне имеют равные права в передвижении и выборе места жительства, трудоустройстве, образовании, социальном обеспечении, медицине, покупке жилья, ведения бизнеса. Беларусь стала для России пятым по величине внешнеторговым партнером, страны вместе обеспечивают военную безопасность, поддерживают друг друга на международных площадках, заявил посол.

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