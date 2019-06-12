Службу в армию будут засчитывать в страховой стаж

Зачет срока службы в страховой пенсионный стаж поддержали большинство госорганов Беларуси. Об этом сообщили в министерстве обороны. При этом отдельные органы пока не согласовали эту норму, отметили в ведомстве.

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В министерстве рассказали и о других мерах по повышению статуса военнослужащих. Так, с начала года более чем вдвое увеличено денежное довольствие срочников и резервистов.

В январе 2020 года должен вступить в силу закон, предоставляющий первоочередное право на место в общежитии учащимся, прошедшим срочную военную службу или службу в резерве.

Также рассматривается вопрос сохранения права вернуться на прежнее место работы в течение трех месяцев после окончания военной службы.

Кроме того, планируется закрепить право выпускников вузов на освобождение от возмещения средств, затраченных на их подготовку, при добровольном поступлении на службу по контракту.

Поддержано предоставление преимущественного права на зачисление в вузы и ссузы отслуживших. Также им предлагается позволить обучаться за счет государства на подготовительных отделениях вузов.