Житель Витебска хотел переправить в Литву россиян и вьетнамцев

Ночью 26 июня в пограничной зоне на трассе Браслав-Поставы-Мядель белорусские правоохранители задержали 29-летнего жителя Витебска, ранее судимого за разбой, грабеж и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, который совместно с иностранцами организовал незаконный въезд, пребывание и транзит по Беларуси двух граждан Вьетнама.

Вьетнамцев, не имеющих въездных виз в Беларусь, а также двоих граждан России предполагалось переправить вне пограничных пунктов пропуска через границу в Литву, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371-1 УК. Подозреваемый задержан. В отношении нелегалов начат административный процесс. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby