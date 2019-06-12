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28. 06. 2019

В Беларуси из-за ветра электричество отключалось в 642 населенных пунктах

Источник фото: МЧС

Из-за сильного ветра 27 июня в Беларуси пострадали 18 населенных пунктов в Гомельской (Ветковский, Жлобинский, Речицкий и Чечерский районы), Минской (Дзержинский и Минский) и Могилевской (Бобруйский, Кировский и Славгородский) областях. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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Были повреждены кровли 26 жилых домов, 3 объекта социально-культурно-бытового назначения и 45 сельскохозяйственных зданий.

В течение суток в Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 642 населенных пунктов.

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