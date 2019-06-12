В Пинске мужчина с ножом напал на участкового

В Пинске милиционеры задержали мужчину, который их же и вызвал. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

Местный житель 1975 года рождения позвонил в милицию и сообщил, что теща украла у него деньги. На место происшествия выбыли два участковых инспектора, но мужчина категорически отказывался открывать, начав при этом ругаться.

Через некоторое время дверь открылась, звонивший вышел на участкового с ножом и угрожал применить его. Напарник выбил нож и задержал дебошира. Возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия и насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК).