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28. 06. 2019

Глава МВД рассказал, что нельзя делать со скульптурой городового

К скульптуре городового, установленной на улице Городской Вал в Минске напротив входа в министерство внутренних дел Беларуси, можно подходить и трогать его. Об этом рассказал 28 июня глава ведомства Юрий Караев.

Вместе с тем, по отношении к памятнику нельзя делать «какие-то оскорбляющие общество вещи». «Все, что не оскорбляет человеческое достоинство, все можно», - сказал министр, передает БелаПАН.

По его словам, сотрудники МВД проинструктированы на этот счет».

Скульптура городового была установлена в 2017 году, но вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Милиция неоднократно задерживала людей за какие-либо действия по отношению к скульптуре.

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