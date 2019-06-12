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28. 06. 2019

В Беларусь прибыл президент Таджикистана

27 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщили в Администрации главы таджикского государства.

Ожидается, что в ходе этого официального визита стороны проведут встречи и переговоры на высшем уровне по широкому круга вопросов двустороннего сотрудничества и развитию связей между Таджикистаном и Беларусью.

В этой поездке Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры образования и науки, сельского хозяйства, культуры, Генеральный прокурор, председатель Комитета по делам молодежи и спорта и другие.

 

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